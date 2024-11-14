فتح نوافذ المنازل على الأقل 30 دقيقة في اليوم يجنب الاصابة بعديد الامراض

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أكدت وزارة الصحة أهمية التهوئة في المنازل لتفادي عديد الامراض، موصية بالحرص على فتح نوافذ المنازل على الأقل 30 دقيقة في اليوم من أجل ضمان هواء داخلي صحي ونظيف يجنب الاصابة بعديد الامراض.



ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الى ضرورة فتح نوافذ كل الغرف ليدخلها ضوء الشمس، وتجنب التدخين داخل المنزل والقيام بالصيانة اللازمة عند ملاحظة رطوبة الجدران وتعديل وسائل التبريد والتسخين على حرارة ملائمة بما يضمن تحسين نوعية الهواء الداخلي.

ويمكن ان تؤدي قلة التهوئة في المنزل إلى تراكم الهواء الملوث والرطوبة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدة أمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي، والحساسية والالتهابات الجلدية والتسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، فضا عن نقص الاكسيجين الذي يتسبب في الصداع، والخمول، وقد يتطور الأمر إلى مضاعفات خطيرة.



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