فتح باب الترشح للمشاركة في أيام سينما الريف للأفلام الوثائقية

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تم يوم أمس الأربعاء فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الرابعة لأيام سينما الريف للأفلام الوثائقية التي ستُقام من 2 إلى 5 جانفي 2025. ويتواصل فتح باب الترشح مفتوحا إلى غاية 3 ديسمبر 2024.



وخُصصت هذه الدورة من أيام سينما الريف للأفلام الوثائقية لطرح ونقاش ثلاثة مباحث أساسية وهي "الواقع" وستتم من خلاله محاولة قراءة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تونس، و"المقاومة" كموضوع فرضه سياق الحروب والنزاعات التي يعيش العالم العربي على وقعها وتحديدا المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ثم "الأفق" وهو مبحث يهدف إلى "إعادة التفكير في المفاهيم السائدة والعمل من أجل بناء مستقبل يقوم على العدالة والمساواة".

وفي هذا السياق دعت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة الثقافية المخرجين والمخرجات الراغبين في المشاركة لتقديم أفلامهم التي تطرح أحد المباحث الثلاثة المبرمجة. ويتعين على الراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/kB9dH9o3mXLsK7Se9.



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