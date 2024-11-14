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النجم الرياضي الساحلي: الغاء موعد الجلسة العامة الانتخابية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 11:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقرر عقدها يوم 16 نوفمبر الجاري لموعد أخر سيتم الإعلان عنه لاحقا على أن لا يتجاوز هذا الموعد شهرين من تاريخ إيداع اللجنة تقريرها.
وأورد النجم الساحلي في بلاغ نشره اليوم الخميس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ قرار الغاء موعد الجلسة العامة الانتخابية وتأجيلها الى موعد لاحق جاء على اثر عدم ورود أي ترشح لانتخابات الهيئة المديرة للمدة النيابة 2024-2027.
كما أشار الى أنّ الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2020 - 2021 ستلتئم في موعدها المقرر يوم السبت 16 نوفمبرالجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال مبرزا أنّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن بالخصوص عرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2020-2021 والمصادقة عليهما.
ر/سمس


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