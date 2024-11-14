افتتاح الدورة 29 لصالون صفاقس السنوي للفنون التشكيلية بمشاركة 57 فنانا

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افتتحت مساء الأربعاء، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، الدورة 29 لصالون صفاقس السنوي للفنون التشكيلية، ليتواصل إلى غاية يوم 23 نوفمبر الجاري.



وأفادت منسقة صالون صفاقس السنوي للفنون التشكيلية، ليلى بوطبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الصالون يجمع 64 عملا فنيا، ل57 فنانا تشكيليا، قدموا إبداعتهم في مختلف الأشكال التعبيرية من تصوير زيتي، ومائي، ورسم خطي، وفوتوغرافيا، وخزف، وفسيفساء، ونحت، وحفر، وتنصيبة، فضلا عن اعتماد عدد منهم على التكنولوجيا الحديثة، بتوظيف الذكاء الإصطناعي، وتقنية "المابينغ"، والفن الرقمي، والواقع المعزز وغيرها.





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"Double Sens

هو عنوان المعرض وهو بمثابة مفرد في صيغة الجمع، ونافذة على عوالم الفنان الذاتية والمجتمعية، في عصر التكنولوجيا، وفق ما أوضحت منسقة الصالون.



من جهته، ذكر رئيس لجنة فرز الأعمال الفنية للدورة 29 لصالون صفاقس السنوي للفنون التشكيلية، الأستاذ والفنان التشكيلي محمد بن عياد، أن اللجنة ارتأت قبول 64 عملا فنيا، في مختلف الإبداعات الفنية وذلك من بين 78 عملا لفنانين تشكيليين، وطلبة، وهواة شاركوا من مختلف ولايات جهات الجمهورية.



وأضاف بن عياد، أن "الأعمال الفنية التي تم قبولها قد استجابت لمقاييس "التفرد والتجديد، والقيمة الإبداعية، والطرافة في التناول الفني، والالتزام بتيمة الدورة، أي شعار الدورة، وانخراط بعض الأعمال الفنية في التوجهات الإبداعية المعاصرة.



جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة 29 لصالون صفاقس السنوي للفنون التشكيلية، حضره المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، ومدير المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، وعدد من المسؤولين والإطارات الجهوية والمولعين بالفن التشكيلي والفنون البصرية، وتميز حفل الاحفتتاح كذلك بتكريم الخزاف الهاشمي الجمل.