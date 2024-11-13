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دعم التعاون العسكري بين تونس والأردن محور لقاء بين وزير الدفاع والسفير الاردني لدى تونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 16:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثل دعم التعاون العسكري بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تطويره، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، بالسفير الاردني لدى تونس عبد الله أبو رمّان.

وبعد أن عبر عن ارتياحه للعلاقات الأخويّة القائمة بين البلدين الشقيقين، دعا الوزير خلال اللقاء، إلى مزيد دعم التعاون العسكري وتطويره وتنويع مجالاته، ليشمل خاصة تبادل الخبرات والتدريب والتكوين ومجال الصحّة العسكريّة والتصنيع العسكري، مبرزا أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العسكريّة المشتركة والاتفاقيّات الموقّعة بين الجانبين.

...

من جهته، أكّد السفير الأردني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، حرص بلاده على مزيد تطوير التعاون المثمر بين الجانبين في مختلف المجالات العسكريّة، بما يعزّز أواصر الأخوّة ويوطّد روح التعاون.


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