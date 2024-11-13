قيس الزواغي رسميا مدربا للاولمبي الباجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673468658b47a7.61075393_mhilekjpngofq.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن فريق الاولمبي الباجي انه تعاقد رسميا مع المدرب قيس الزواغي للاشراف على مقاليد اكابر كرة القدم.

ويعتبر الزواغي المدرب الثالث للاولمبي الباجي منذ بداية هذا الموسم بعد ناصيف البياوي ويامن الزلفاني الذي انسحب يوم الاحد من تدريب الفريق وتحول الى العراق لخوض تجربة جديدة مع فريق ديالي.

يذكر ان فريق عاصمة السكر يحتل المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 17 نقطة خلف الترجي الجرجيسي المتصدر ب19 نقطة. وقد حقق 5 انتصارات متتالية وتعادلين وهزيمة واحدة.