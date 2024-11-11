رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه بوزير الصحة، على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67327380f0b461.91635407_klhjpeqmfiong.jpg width=100 align=left border=0>

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته.



كما دعا رئيس الدولة إلى التكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعددة الاختصاصات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.