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رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه بوزير الصحة، على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 21:52 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته.

كما دعا رئيس الدولة إلى التكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعددة الاختصاصات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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