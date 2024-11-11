تواصل التجارب الفنيّة المتعلّقة بتشغيل النقل الحديدي السريع بين تونس والقباعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67325980c2da31.14252097_qgflnpjmheoki.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت التجارب الفنيّة المتعلّقة بتشغيل الخط D من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة ومنطقة القباعة من ولاية منوبة، منذ الأسبوع المنقضي، للتأكّد من مدى سلامة وجودة المنظومة من سكة وطاقة واتصالات وتشوير، وفق ما أكّدته وزارة النقل.



وفي إطار متابعة مدى تقدّم هذه التجارب تحوّل وزير النّقل، رشيد عامري، صباح الإثنين، إلى محطة البرطال انطلاقا من محطة الأرتال بساحة برشلونة على متن أحد القطارات، التي سيتم استغلالها على هذا الخط لمعاينة مدى جاهزية المعدّات والمنشآت الفنية على كامل المسلك.



وفي إطار متابعة مدى تقدّم هذه التجارب تحوّل وزير النّقل، رشيد عامري، صباح الإثنين، إلى محطة البرطال انطلاقا من محطة الأرتال بساحة برشلونة على متن أحد القطارات، التي سيتم استغلالها على هذا الخط لمعاينة مدى جاهزية المعدّات والمنشآت الفنية على كامل المسلك.

...



وأوصى عامري بالإسراع إلى إدخال الخط D حيز الإستغلال الفعلي بعد استيفاء كل شروط السلامة والأمن والمعايير المستوجبة في مجال النقل الحديدي. وأكّد أهميّة الخط بالنسبة للمنطقة، التّي تتسم بكثافة سكّانيّة عالية، والنقل الحديدي الحضري في تحقيق أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المتمثل في ارساء النقل الأخضر والنظيف واكساب الجولان داخل المدن مزيدا من الانسيابية.



وأبرز بالمناسبة الإستثمارات الهامة، التّي تمّ رصدها لتركيز المنشآت بهدف تأمين السكة الحديدية وحماية مسارها من خلال إلغاء التقاطعات بما يعّزز سلامة الأرواح والممتلكات، وأيضا، من خلال اعتماد المنظومات الرقمية لمتابعة السفرات عن بعد.



وأوصى عامري بضرورة العمل على تكثيف عمليات التوعية والتحسيس للحفاظ على هذا المكسب، سواء بترشيد استغلال التجهيزات والمرافق المتعلقة به أو بالحفاظ على نظافته وسلامته، داعيا إلى ضرورة جعل هذه المرافق من محطات ومنشآت فضاءات حياة مندمجة مع محيطها الخارجي من خلال تنشيطها وإكسابها بعدا حضاريا وثقافيا بما يتلاءم مع الجهة بالإضافة إلى حسن استغلالها لتطوير الموارد الذاتية للشركة. كما أوصى بضرورة تركيز منظومة إعلام ناجعة توفّر المعلومة الحينية وتضمن التدخل الفوري عند كل طارئ.