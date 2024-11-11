القصرين : وزير الشباب والرياضة يشدّد على ضرورة حل الإشكاليات التي حالت دون استكمال المسبح المغطى واستئناف أشغاله في أقرب الآجال

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شدّد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ، اليوم الإثنين ، لدى معاينته حضيرة أشغال المسبح البلدي المغطى بمدينة القصرين، رفقة والي الجهة زياد الطرابلسي وثلة من إطارات المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالولاية وبحضور المقاولين المشرفين على المشروع على ضرورة حل الإشكاليات التي حالت دون استكمال المسبح في أقرب الآجال واستئناف الأشغال في غرة ديسمبر المقبل بإعتباره مكسب هام لأبناء الجهة وفق ما عاينته صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأوضح المقاول المكلف بإنجاز أشغال الهندسة المدنية لمشروع المسبح البلدي المغطى بالقصرين ، عادل غرسلي في تصريح لوكالة "وات" ، أن المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وإنطلقت أشغاله في أكتوبر 2017 وشهد العديد من العراقيل والصعوبات التي عطلت استكماله لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات متعلقة أساسا بتحيين تكلفة البناء في ظل غلاء أسعار المواد الأولية وإعفاء شركة المقاولات من خطايا وغرامات تأخر انجاز المشروع.

وكشف غرسلي في سياق متصل أن تكلفة المشروع تقدر ب5 مليون دينار لأشغال الهندسة المدنية مع 2 فاصل 3 مليون دينار للسوائل ، مضيفا أن مساحة المسبح تبلغ 7 آلاف متر مربع وهو يحتوي على مدرج خاص بالجمهور وحجرات ملابس وفضاء إداري وآخر فني مع قاعة رياضة ومسبح مغطى ومشرب وموقف سيارات .

وكان وزير الشباب و الرياضة قد تولى اليوم لدى زيارته معتمدية فوسانة تدشين الملعب البلدي المعشب بالمنطقة ، المقدرة تكلفته بحوالي 800 ألف دينار وعاين القاعة الرياضية بالمركب الرياضي بفوسانة المحدثة منذ سنة 2015 ولم يتم إلى حدّ الآن تجهيزها ، حيث أكد الوزير في هذا الصدد أنه سيتم الحرص على توفير التجهيزات اللازمة للقاعة الرياضية والمركب الرياضي ككل ووجه بالمناسبة دعوته إلى شباب الجهة العاطلين عن العمل لبعث شركات أهلية والاستثمار في مجال الشباب والرياضة والمساهمة في تطوير القطاع.



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كما زار الوزير قاعة الألعاب الفردية بمعتمدية حيدرة وكل من دور شباب معتمديات فوسانة وسبيطلة والزهور .