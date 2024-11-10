الرابطة 2 : نتائج مباريات الجولة الرابعة
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت الأحد :
المجموعة الأولى
الاحد 10 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 0 - 1
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن 1 - 0
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين 0 - 0
ملعب قربة
النادي القربي - نادي حمام الانف 3 - 0
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية 0 - 0
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل 1 - 1
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى 1 - 2
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 10 4
2- القلعة الرياضية 8 4
- مستقبل المرسى 8 4
- امل حمام سوسة 8 4
5- مكارم المهدية 7 4
- جمعية مقرين 7 4
-جندوبة الرياضية 7 4
8- نادي حمام الانف 5 4
9- جمعية اريانة 3 4
- ملعب منزل بورقيبة 3 4
11-هلال مساكن 2 4
--سبورتينغ المكنين 2 4
--مستقبل وادي الليل 2 4
14-النجم الرادسي 1 4
المجموعة الثانية
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل القصرين 3 - 0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة 1 - 2
ملعب جلمة
نسر جلمة - كوكب عقارب 0 - 0
ملعب قابس
الملعب القابسي - محيط قرقنة 0 - 2
ملعب الرديف
هلال الرديف - هلال الشابة 3 - 0
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - امل الرقبة 0 - 0
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 10 4
- كوكب عقارب 10 4
3- مستقبل القصرين 9 4
4- محيط قرقنة 8 4
- اولمبيك سيدي بوزيد 8 4
6- نسر جلمة 5 4
- بعث بوحجلة 5 4
- امل الرقبة 5 4
9-هلال الرديف 4 4
-تقدم ساقية الداير 4 4
11-سكك الحديد الصفاقسي 2 4
--امل جربة 2 4
13- هلال الشابة 1 4
-- الملعب القابسي 1 4
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