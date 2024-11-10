الرابطة 2 : نتائج مباريات الجولة الرابعة

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في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت الأحد :



المجموعة الأولى

الاحد 10 نوفمبر 2024



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ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 0 - 1



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن 1 - 0

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين 0 - 0

ملعب قربة

النادي القربي - نادي حمام الانف 3 - 0

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - القلعة الرياضية 0 - 0

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل 1 - 1

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى 1 - 2





الترتيب ن ل

1- النادي القربي 10 4

2- القلعة الرياضية 8 4

- مستقبل المرسى 8 4

- امل حمام سوسة 8 4

5- مكارم المهدية 7 4

- جمعية مقرين 7 4

-جندوبة الرياضية 7 4

8- نادي حمام الانف 5 4

9- جمعية اريانة 3 4

- ملعب منزل بورقيبة 3 4

11-هلال مساكن 2 4

--سبورتينغ المكنين 2 4

--مستقبل وادي الليل 2 4

14-النجم الرادسي 1 4





المجموعة الثانية

الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل القصرين 3 - 0

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة 1 - 2

ملعب جلمة

نسر جلمة - كوكب عقارب 0 - 0

ملعب قابس

الملعب القابسي - محيط قرقنة 0 - 2

ملعب الرديف

هلال الرديف - هلال الشابة 3 - 0

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - امل الرقبة 0 - 0



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1





الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 10 4

- كوكب عقارب 10 4

3- مستقبل القصرين 9 4

4- محيط قرقنة 8 4

- اولمبيك سيدي بوزيد 8 4

6- نسر جلمة 5 4

- بعث بوحجلة 5 4

- امل الرقبة 5 4

9-هلال الرديف 4 4

-تقدم ساقية الداير 4 4

11-سكك الحديد الصفاقسي 2 4

--امل جربة 2 4

13- هلال الشابة 1 4

-- الملعب القابسي 1 4

