نقابة الصحفيين تحمّل وزارة العدل مسؤولية السلامة الجسدية للصحفيين المسجونين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>

حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية السلامة الجسدية للصحفيين المسجونين .



وأكّدت في بيان لها ، اليوم الخميس ، متابعتها باهتمام دخول الصحفية شذى الحاج مبارك في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بسجن المسعدين ، وتعقّد الوضعية الصحية للصحفي محمد بو غلاب الذي يعاني، وفق نص البيان ، "من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج التي لا تراعي احتياجاته الضرورية".





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ورغم الاتصال، لم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحصول على توضيحات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بشأن ما ذكرته نقابة الصحفيين حول وضعية الصحفيين.



وأوضحت النقابة أنّه تعذّر على فريق الدفاع عن شذى الحاج مبارك التواصل معها وأخذ أذون الزيارات إثر قرار استجلاب الملف بداية شهر نوفمبر الجاري من محكمة سوسة إلى محكمة تونس، دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه



وفي هذا الجانب طالبت النقابة بتوفير الرعاية الصحية الضرورية للصحفيين "في ظل تدهور حالتهما الصحية" ، داعية في الآن نفسه الهيئات القضائية إلى تعيين دائرة للنظر في ملف الحاج مبارك حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة الملف.



ودعت النقابة أيضا بإطلاق سراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، مشدّدة على أنّ الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة.



وكانت النقابة قد عقدت يوم 24 أكتوبر الماضي ندوة صحفية حول الوضع الصحي والقانوني للصحفي محمد بوغلاب حمّلت خلالها وزارة العدل مسؤولية الوضع الصحي الذي يعاني منه.



يشار إلى أنّه تمّ إيداع شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين منذ جويلية 2023 ومحمد بوغلاب منذ مارس 2024.