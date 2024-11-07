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بطولة الماسترز الختامية للتنس : الصينية تشينوين تتأهل الى نصف النهائي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 09:02 قراءة: 0 د, 43 ث
      
التحقت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة سابعة عالميا، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا والأمريكية كوكو غوف إلى نصف نهاية بطولة الماسترز الختامية في التنس بعد فوزها السهل أمس الأربعاء بالرياض على الإيطالية جازمين باوليني 6-1 و6-1.

وتفوقت بطلة أولمبياد باريس بسهولة على وصيفة رولان غاروس وويمبلدون لتحافظ على سجلها النظيف من أي خسارة أمام الإيطالية في أربع مباريات.
وباتت الصينية البالغة 22 عاما أصغر لاعبة تبلغ نصف النهائي في أول ظهور لها منذ التشيكية بترا كفيتوفا في 2011. ويتعلق الأمر بسابع نصف نهائي لها هذه السنة والمرة الأولى التي تفوز على لاعبتين بين العشر الأوليات في دورة واحدة.
...

ومنذ نهائي بطولة ويمبلدون هذه السنة، فازت في 30 مباراة أي أكثر بأربع مباريات من اقرب لاعبة، البيلاروسية سابالينكا الأولى عالميا، وخسرت خمس مرات فقط.
وكانت اللاعبة الصينية قد توجت بذهبية الأولمبياد ودورتي باليرمو وطوكيو. كما بلغت ربع نهائي فلاشينغ ميدوز ونصف نهائي دورة بيكين ونهائي دورة ووهان.


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