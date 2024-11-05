التعداد العام للسكان والسكنى في تونس

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تعد عملية التعداد العام للسكان والسكنى المقرر انطلاقها غدا، الإربعاء، الثالثة عشرة في تاريخ تونس والسابعة منذ استقلالها، والتّي تهم سكّانها التونسيين. وستستغرق عمليّة تعداد السكّان والسكنى 45 يوما ويتم الإعلان عن نتائجها العامّة في 31 مارس 2025، وفق ما أعلن عنه المسؤولون عن المعهد الوطني للإحصاء، الذي يقوم بهذه العملية.



وجرت أوّل عمليّة تعداد للسكان في تونس، باعتبار السكان التونسيين والسكان الأوروبيين، في سنة 1921 فكانت تلك السنة منطلقا لاحتساب السكان الأصليين للبلاد التونسية ضمن عمليات التعداد التالية خلال الفترة الإستعمارية.

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وجرت أوّل عمليّة تعداد للسكان في تونس، باعتبار السكان التونسيين والسكان الأوروبيين، في سنة 1921 فكانت تلك السنة منطلقا لاحتساب السكان الأصليين للبلاد التونسية ضمن عمليات التعداد التالية خلال الفترة الإستعمارية.

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وووقع تعداد السكّان قبل سنة 1921 في ثلاث مناسبات لكن شملت العمليّة السكّان من أصول أوروبية، فقط، وجرت أوّل عمليّة تعداد سنة 1892 والثانية سنة 1906 وكان التعداد الثالثة بعد 5 سنوات أي سنة 1911.



وارتفع عدد السكان في البلاد بين أول عملية تعداد شملت التونسيين في سنة 1921 وآخر عملية تعداد في سنة 2014 من 2،93939 مليون نسمة إلى 10،982754 مليون نسمة في سنة 2014.



وجرت عمليات تعداد السكان في الأراضي التونسية في سنوات 1892 و1906 و1911 و1921 و1926 و1931 و1936 و1946 و1956 (1 فيفري) و1966 و1975 و1984 و1994 و2004 و2014.



وسجلت أعلى معدلات النمو السكان بين سنوات 1975 و1984 فكانت 1،48 بالمائة وأدناها بين سنتي 2004 و2014 فكانت 1،3 بالمائة.



وجرت عمليات التعداد كل عشرية باستثناء تعدادين أجريا خلال الفترة الاستعدمارية في سنتي 1931 و1936.



وسيقع الإفصاح عن النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 خلال شهر سبتمبر 2025.