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في ختام الدورة الثامنة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي الشاعر علي بن ناجي يحصد الجائزة الاولى للمسابقة الشعرية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 18:37 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أسدل الستار ظهر اليوم الأحد، على الدورة الثامنة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، بالاعلان عن نتائج المسابقة الدولية للشعر، التي شهدت مشاركة حوالي عشرين نصا شعريا لشعراء من تونس والجزائر وليبيا.

وقد أعلن رئيس لجنة التحكيم الشاعر البشير عبد العظيم، عن نتائج هذه المسابقة بطريقة اعتمد فيها لأول مرة في مثل هذه المناسبات على نص شعري، حيث تم منح الجائزة الأولى للشاعر علي بن ناجي من دوز (ولاية قبلي)، في حين تحصل على الجائزة الثانية الشاعر فوزي بوقطف من الحامة (ولاية قابس)، وآلت الجائزة الثالثة للشاعرة الجزائرية كوثر فراحتية، وأسندت الجائزة الرابعة للشاعرة سعاد اليوسفي من مدنين، أما الشاعر الطاهر نبيخة من دوز فقد تحصل على الجائزة الخامسة.

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وقال رئيس لجنة التحكيم في تصريح ل (وات)، إنه وجد في الخطاب والمعجم الشعري أفضل وسيلة للاعلان عن نتائج المسابقة، عبر أبيات افتتحها بالقول "هذا مهرجانكم ماكمش ضيافه ... انتم خيره وأصنافه... وانتم أهل بلادنا حني هوما ضيافه"، مبينا أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة التي انطلقت منذ سنة 2013 ، هو التقاء الشعراء العرب للتنافس حول مواضيع شعرية مختلفة، على غرار موضوع "الشوق" الذي عبر عنه الشعراء هذه السنة كل بطريقته.
من ناحيته، أعرب الشاعر علي بن ناجي عن سعادته بالحصول على الجائزة الأولى في هذه المسابقة الدولية، لا سيما وأن موضوع "الشوق" الذي تم اختياره لهذه المسابقة يعتبر من المواضيع الملهمة للشعراء، مشيرا الى أنه استهل قصيدته التي شارك بها في المسابقة بأبيات قال في مطلعها "استعبدتني ياشوق ليك سنين.. ونجيب صبرك يا بلال منين".


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