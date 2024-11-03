وزارة الصناعة تعلن عن فتح باب الترشحات لاختيار مجموعة من المؤسسات للمشاركة في برنامج التعاون التونسي الالماني

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اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح باب الترشحات لاختيار مجموعة من المؤسسات للمشاركة في برنامج التعاون التونسي الالماني.





وينظم البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتعاون بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والمناخ بالمانيا،من 9 فيفري 2025 الى غاية 28 فيفري 2025.



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ويهدف البرنامج لتطوير الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة ونظيراتها بالمانيا، من خلال تكوين اصحاب المؤسسات في مجالات تطبيقية مهنية مختلفة من ضمنها التصرف في الانتاج والجودة والتسويق والتعاون التجاري واعداد مخططات الاعمال، بما يمكن من ابرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات المانية.





وسيتيح البرنامج، بحسب القائمين عليه، مرافقة مشخصة بالمؤسسات المشاركة لمدة سنة كاملة قصد ربط علاقات تعاون ثنائية مع مؤسسات المانية وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات المانية ناجحة من اجل التعرف على طرق التنظيم والانتاج المعتمدة، وامكانية المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة المنظمة بالمانيا (على غرار بيوفار) وتشبيك المؤسسات المشاركة عبر الولوج الى منصة الكترونية تضم اكثر من 20000 مؤسسة دولية.







وتتمثل شروط المشاركة في البرنامج، في اقتراح مترشح له خطة عليا داخل المؤسسة يتقن اللغة الانقليزية وله الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرار ومؤسسة في طور النشاط الفعلي مع اقدمية لا تقل على سنتين ومؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية وبالخصوص المنتوجات البيولوجية منها التعليب والتغليف الغذائي والخدمات المتصلة بهذه المنتجات، الى جانب مؤسسة ترغب في التعرف على السوق والتكنولوجيات المستعملة ووسائل الانتاج الالمانية وربط علاقات تعاون مع مؤسسات المانية.





ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة تعمير ملف ترشحها بكل دقة وارساله على البريد الالكتروني: partnering.tn.ger@gmail.com وذلك قبل موعد يوم 16 نوفمبر 2024





ويتولى الجانب الالماني توفير السكن والتامين الصحي والتنقل خلال فترة الاقامة بالمانيا (3 اسابيع من 9 الى 28 فيفري 2025) لاجراء مواعيد مهنية وحضور معرض او صالون متخصص.