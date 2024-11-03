خضع لتدخل جراحي ناجح .... انتهاء موسم حارس مرمى النادي الافريقي معز حسن بعد اصابته بكسر في ساقه اليسرى

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اعلن النادي الافريقي ان حارس مرماه معز حسن أجرى عملية جراحية كللت بالنجاح بعد إصابته بكسر في الساق اليسرى امس السبت في المباراة امام الاتحاد المنستيري (صفر-صفر) على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

واوضح النادي الافريقي نقلا عن رئيس لجنته الطبية الدكتور محسن الطرابلسي أن العملية تمت في ظروف طيبة وكللت بالنجاح مضيفا أن حالة معز حسن (29 عاما) مستقرة بعد خروجه من غرفة العمليات وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.

واشار محسن الطرابلسي في تصريحات اعلامية الى ان مثل هذه الاصابات تستوجب فترة راحة بين 6 و8 اشهر ما يعني انتهاء موسم معز حسن.

