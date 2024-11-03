Babnet

خضع لتدخل جراحي ناجح .... انتهاء موسم حارس مرمى النادي الافريقي معز حسن بعد اصابته بكسر في ساقه اليسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67273050a55536.37145496_jflhoqminegkp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 09:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن النادي الافريقي ان حارس مرماه معز حسن أجرى عملية جراحية كللت بالنجاح بعد إصابته بكسر في الساق اليسرى امس السبت في المباراة امام الاتحاد المنستيري (صفر-صفر) على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
واوضح النادي الافريقي نقلا عن رئيس لجنته الطبية الدكتور محسن الطرابلسي أن العملية تمت في ظروف طيبة وكللت بالنجاح مضيفا أن حالة معز حسن (29 عاما) مستقرة بعد خروجه من غرفة العمليات وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.
واشار محسن الطرابلسي في تصريحات اعلامية الى ان مثل هذه الاصابات تستوجب فترة راحة بين 6 و8 اشهر ما يعني انتهاء موسم معز حسن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296823


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*