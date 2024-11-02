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انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق من ولاية نابل

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 19:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بقليبية والمناطق المجاورة لها، ووادي الخطف من ولاية نابل، وذلك بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.

وارجعت الشركة في بلاغ السبت، ذلك الى عطب طرأ على قناة جلب مياه الشمال
قطر 500 ميلمتر، المزودة لمعتمديات قليبية وحمام الغزاز.
...


ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الاحد 3 نوفمبر 2024 ،وذلك بعد استكمال الاشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.


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