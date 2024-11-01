الدورة الثانية لمهرجان "مواسم الإبداع": فتح باب الترشح للمشاركة في أشغال "الماستر كلاس" ونيل جوائز تشجيعية في التصوير والنقد المسرحي

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أعلن المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" في دورته الثانية، عن فتح باب الترشح للمشاركة في أشغال "الماستر كلاس" في اختصاصات "التصوير الفوتوغرافي للمسرح" تأطير قيس بن فرحات و"التصوير المسرحي بتقنية الفيديو" تأطير نضال قيقة، و"المقال النقدي حول المسرح" تأطير فوزية مزّي.





ويشارك في أشغال "الماستر كلاس" طلبة وهواة التصوير الفوتوغرافي وطلبة وهواة فن الفيديو وطلبة وهواة الكتابة المسرحية النقدية. ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال ملفات ترشحاتهم على البريد الالكتروني contact@theatrenational.tn وتمّ تحديد يوم 3 نوفمبر آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.



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ويجب أن يتضمن ملف الترشح مطلبا كتابيا باسم مدير مهرجان "مواسم الإبداع" مع تحديد "الماستر كلاس" الذي يرغب المترشح في المشاركة فيه. ويُرفق المطلب بصورة شمسية وسيرة ذاتية للمترشح .





وتُسند جوائز المسرح الوطني التونسي وجمعية عبد الوهاب بن عياد للإبداع المسرحي لأفضل الأعمال المنجزة من قبل المشاركين في "الماستر كلاس"، حيث سيتم منح جوائز تشجيعية بقيمة إجمالية 4.5 ألف دينار، للفائز الأول عن كل اختصاص ( ألف دينار لكل فائز).





وتنطلق أشغال "الماستر كلاس" يوم 6 نوفمبر بقاعة الفن الرابع. ويتعين على المشاركين متابعة فعاليات المهرجان من يوم 7 إلى غاية 14 نوفمبر 2024.