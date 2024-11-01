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الشركة الجهوية للنقل بالقصرين تتسلم 15 حافلة جديدة لتعزيز الأسطول

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تسلمت الشركة الجهوية للنقل بالقصرين، امس الخميس، 15 حافلة جديدة وذلك في إطار تنفيذ برنامجها الاستثماري بعنوان سنة 2023 بقيمة جملية تقدر بـ9 ملايين دينار.

واشارت وزارة النقل في بلاغ نشرته، الجمعة، ان الى ان الحافلات الجديدة سيتم تخصيصها بالأساس لتجديد أسطول النقل وتحسين معدل أعمار الحافلات.

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وتضمنت الصفقة 9 حافلات مكيفة مخصصة للنقل بين المدن و 6 حافلات نقل حضري عادية. علما وان الاقتناءات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية الشركة للرفع من جاهزية اسطولها وتحسين العرض وتأمين سفراتها في كنف الجودة والأمن والسلامة.

وتندرج هذه الخطوة في اطار خطة وزارة النقل الهادفة ا تسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، سواء الحضري أو بين المدن، استجابة لتطلعات المواطنين، وفق ما نقله المصدر ذاته.


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