وزير النقل يوصي بضرورة الاستعداد للموسم الصيفي 2025

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دعا وزير النقل، رشيد عامري، الى حسن الاستعداد للموسم الصيفي 2025 خاصة على مستوى كامل المرافق التابعة لميناء حلق الوادي والأسطول الوطني التابع للشركة التونسية للملاحة.



وشدد الوزير، خلال زيارته، أمس الخميس، ميناء حلق الوادي وسفينة"تانيت" الراسية به، على تعصير إسداء الخدمات بما يتماشى وانتظارات المسافرين وبما يكسب الناقلة الوطنية البحرية مزيدا من القدرة على المنافسة.





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ولاحظ في هذا الخصوص، أهمية مزيد الإرتقاء بعنصري النظافة وحسن الاستقبال والوفادة وتحسيس كافة الساهرين على تأمين السفرات، بدورهم في الإسهام في توثيق الصلة مع تونس والمواطنين المقيمين بالخارج.



واوصي بضرورة استكمال البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتحول الإيكولوجي والطاقي في مجال النقل البحري والموانئ وذلك في إطار التزام توسن بتعهداتها الدولية والإقليمية.



واعتبر أن النهوض بمردودية هذا القطاع مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جميع الأطراف المتدخّلة، داعيا إلى التحلّي بالإرادة الجماعية لاستحثاث نسق تجسيم الإستثمارات وتنفيذ برامج الإصلاح خاصة منها ذات الأولوية.





يذكر ان الشركة التونسية للملاحة كانت برمجت 148 رحلة بحرية ما بين 15 جوان و15 سبتمبر 2024 لنقل قرابة 952 ألف مسافر و350 الف سيارة، وفق تصريح ادلي به الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات الزواغي لـ ـوات - في 18 جوان 2024





