رئيس جمهوريّة بورندي يهنّئ الرّئيس سعيّد بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

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أقام رئيس جمهورية بورندي ايفاريست ندايشمي موكبا بالقصر الرئاسي على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) المنعقدة ببوجمبورا ببورندي ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.



وحمل الرئيس البورندي، بهذه المناسبة، وزير الشؤون الخارجية نقل "تحياته الحارة" إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجددا تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية، وفق ما جاء في بلاغ للخارجيه نشرته اليوم الخميس.





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وذكر البلاغ أنّ النّفطي تحادث على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري للكوميسا، مع عدد من نظرائه الأفارقة، حيث التقى يوم 29 أكتوبر 2024، نظيره البورندي ألبير شينجيرو، ومثّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وإيلاء الجانب الاقتصادي الأهمية التي يستحقها خاصة في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.



وتم إثر اللقاء الإمضاء مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية والدبلوماسية بين البلدين والتي ستمثل إطارا هاما لتدعيم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتشاور في القضايا الجهوية والدولية.



كما التقى برئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، وأكد أهمية الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل بين تونس وكينيا في سبيل تعزيز التعاون متعدد الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية القائم بينهما.



وتناول لقاء وزير الخارجيّة مع نظيرته الملقاشية، راساتا رافارافافيتافيكا، كيفية التأسيس لعلاقات ثنائية تعكس اهتمامات البلدين في عدد من الميادين الحيوية بالنسبة لهما خاصّة منها الاقتصادية والسياحية والمنجمية.

