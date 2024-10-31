ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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تحت شعار "للسينما بيت جديد" تلتئم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 بمدينة جدة من المملكة العربية السعودية.



وستشهد هذه الدورة مشاركة 3 أفلام تونسية من ضمنها فلمان ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وهما "عالحافة" لسحر العشي و "القرية" لأنيس بن دالي، علما أن المسابقة تجمع 27 فيلما من عديد الدول. وضمن الاختيارات العالمية للمهرجان سيتم عرض فيلم "أقورا" للمخرج التونسي علاء الدين سليم .



وستشهد هذه الدورة مشاركة 3 أفلام تونسية من ضمنها فلمان ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وهما "عالحافة" لسحر العشي و "القرية" لأنيس بن دالي، علما أن المسابقة تجمع 27 فيلما من عديد الدول. وضمن الاختيارات العالمية للمهرجان سيتم عرض فيلم "أقورا" للمخرج التونسي علاء الدين سليم .

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وللإشارة فإن فيلم "عالحافة" هو عمل روائي من بطولة مريم الصياح ومحمد حسين قريع ويروي وفق ما جاء في ورقة تقديمية للعمل قصة "منيرة بائعة أكلة سريعة في سوق السيارات المستعملة تربطها علاقة مبهمة مع رجلين، بين الرغبة والإغواء وحاجتها العميقة لتأكيد مكانتها في هذا العالم. تحاول منيرة تحسين حياتها قدر المستطاع والهروب من الحياة اليومية القاسية."

أما فيلم "القرية" (23 دق) فهو روائي كتب نصه وأخرجه أنيس بن دالي، خرج الى القاعات سنة 2023 وشارك في بطولته كل من یوسف عجیلي ویوسف قبلاوي ونایر زاید وولید عیاري وشاكر یعقوبي. وتدور أحداثه حسب ما جاء في موقع المهرجان حول "قرية جبليّة نائية يسكنها أطفال فقط، يكافح فيها "سليم"، الصّبيّ اليتيم الأب الّذي تخلّت عنه والدته، العزلة والرّبو. يتمّ تكليف منافسه "مروان"، الّذي ينتمي الى أسرة فقيرة، بمهمّة الاعتناء ب"سليم"، الأمر الّذي يشعره بالاستياء العميق. يائسًا من الرّفقة، يبني "سليم" شخصيّة أبويّة بديلة، محتفظًا بها في مسكن منعزل في الغابة. وعندما يكتشف "مروان" ملاذ "سليم" السّريّ، ويسرق العرائس الّتي تمثّل والده الّذي يتوق إليه، يزداد غضب "سليم"، الأمر الّذي يدفعه إلى الانتقام".

أما فيلم "أقورا" فهو عمل روائي طويل مدته 102 دقيقة، خرج سنة 2024، كتبه وأخرجه علاء الدين سليم كما ساهم في إنتاجه بالشراكة مع جولي فيز. وهو من إنتاج مشترك بين تونس والسعودية وفرنسا. وسيُعرض هذا العمل ضمن قائمة الاختيارات العالمية للمهرجان التي تضم 12 فيلما من عديد الدول.