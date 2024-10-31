الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني

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توج الفيلم الوثائقي التونسي القصير "برباشة" لنوال مجدوب بالجائزة الأولى ضمن فعاليات الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني من ولاية قابس، وتحصل فيلم "حواء" لهالة البرقاوي على الجائزة الثانية للمهرجان في حين حاز الفيلم السوري "خردة " للمخرج فارس محمد على الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم.



وقد تنافس على جوائز هذا المهرجان الذي أقيم من 23 إلى 27 أكتوبر 12 فيلماً من خمسة بلدان، طرحت عديد الإشكاليات البيئية والمناخية من زوايا مختلفة. وترأست السينمائية كاهنة عطية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي ضمت في عضويتها المختصة في السياسات الثقافية عواطف مبروك والممثل الجزائري حسان كشكاش والمخرج السوري لجين إسماعيل.





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وللإشارة فإن الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني قد انتظمت تحت شعار "الفيلم أنا ، الأرض أنا، إنا باقون على العهد" وخصصت لطرح القضايا البيئية والمناخية خاصة تلك التي تعاني منها منطقة قابس، وكانت مناسبة لتباحث دور الفن في التوعية بمثل هذه المشاكل البيئية. وقد ضمت المعلقة الرسمية للمهرجان دعما للقضية الفلسطينية من خلال اعتماد الكوفية الفلسطينية في التصميم.

وقد ضم برنامج المهرجان ورشة في فن التمثيل بين السينما والمسرح أشرف عليها الأستاذ والممثل المسرحي فتحي العكاري. وتضمن أيضا العديد من الورشات وحلقات النقاش وعروضا لمجموعة من الأفلام خارج المسابقة الرسمية.