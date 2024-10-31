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تطوير التعاون بين تونس وبلجيكا أبرز محاور لقاء كاتب الدولة للخارجية بالسّفير البلجيكي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 08:12 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تحادث كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير مملكة بلجيكا بتونس، "فرانسوا دومون".

وأكّد كاتب الدولة حرص تونس على مزيد تطوير التعاون المثمر القائم مع بلجيكا في شتّى المجالات ليشمل قطاعات واعدة وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة وفي مقدّمتها الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية البلجيكية والدورة التاسعة للجنة المشتركة القارّة مع مقاطعة والوني بروكسال واللتان ستكونان الإطار الأمثل لبحث سبل دعم برامج التعاون الثنائي لاسيّما في المجالات ذات الأولوية.

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كما مثّل اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، فرصة ثمّن خلالها المسؤولان المستوى المتميّز لعلاقات الصداقة العريقة والتعاون بين البلدين وتنوّعها، وفق رؤية تقوم على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة.

وتباحث الطرفان في أهميّة إعطاء دفع جديد لتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى وتفعيل الاستحقاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلاً عن سبل ووسائل تعزيز العلاقات القنصلية والتجارية والاقتصادية بينهما.


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