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ما هي إشارات Bookmark المرجعية، وكيف تستخدمها على باب نات؟

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 06:54 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تعد ميزة الBookmark فرصة للمستخدمين لحفظ المقالات وتنظيمها للرجوع إليها في المستقبل. وهي عبارة عن مجموعة شخصية من المقالات المحفوظة التي يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت.

ترشدك هذه المقالة إلى كيفية استخدام الBookmark بشكل فعال لتحسين تجربتك على باب نات

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كيفية الوصول إلى إشارات باب نات المرجعية؟

من خلال فهم كيفية الوصول إلى الإشارات المرجعية، يمكنك بسهولة إعادة زيارة المحتوى المحفوظ لديك في أي وقت تريد دون متاعب البحث عبر موجز باب نات الخاص بك.

تحديد موقع أيقونة الإشارة المرجعية

للوصول إلى الإشارات المرجعية، ابحث عن أيقونة الإشارة المرجعية ، والتي تقع أسفل كل مقال أو على عنوان المقال في الصفحة الرئيسية.

يؤدي النقر على أيقونة الإشارة المرجعية إلى حفظ المقال أو التخلي عنه في حالة النقر عليه ثانية
إن إضافة المقالات إلى الإشارات المرجعية على باب نات هي ميزة مفيدة تتيح لك حفظ وإعادة زيارة المقالات التي تلفت انتباهك







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