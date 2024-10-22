ما هي إشارات Bookmark المرجعية، وكيف تستخدمها على باب نات؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671746665048a7.55287577_homgnkpfejqli.jpg width=100 align=left border=0>

تعد ميزة الBookmark فرصة للمستخدمين لحفظ المقالات وتنظيمها للرجوع إليها في المستقبل. وهي عبارة عن مجموعة شخصية من المقالات المحفوظة التي يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت.



ترشدك هذه المقالة إلى كيفية استخدام الBookmark بشكل فعال لتحسين تجربتك على باب نات





...



كيفية الوصول إلى إشارات باب نات المرجعية؟



من خلال فهم كيفية الوصول إلى الإشارات المرجعية، يمكنك بسهولة إعادة زيارة المحتوى المحفوظ لديك في أي وقت تريد دون متاعب البحث عبر موجز باب نات الخاص بك.



تحديد موقع أيقونة الإشارة المرجعية



للوصول إلى الإشارات المرجعية، ابحث عن أيقونة الإشارة المرجعية ، والتي تقع أسفل كل مقال أو على عنوان المقال في الصفحة الرئيسية.



يؤدي النقر على أيقونة الإشارة المرجعية إلى حفظ المقال أو التخلي عنه في حالة النقر عليه ثانية

إن إضافة المقالات إلى الإشارات المرجعية على باب نات هي ميزة مفيدة تتيح لك حفظ وإعادة زيارة المقالات التي تلفت انتباهك











من خلال فهم كيفية الوصول إلى الإشارات المرجعية، يمكنك بسهولة إعادة زيارة المحتوى المحفوظ لديك في أي وقت تريد دون متاعب البحث عبر موجز باب نات الخاص بك.للوصول إلى الإشارات المرجعية، ابحث عن أيقونة الإشارة المرجعية ،والتي تقع أسفل كل مقال أو على عنوان المقال في الصفحة الرئيسية.يؤدي النقر على أيقونة الإشارة المرجعية إلى حفظ المقالأو التخلي عنهفي حالة النقر عليه ثانيةإن إضافة المقالات إلى الإشارات المرجعية على باب نات هي ميزة مفيدة تتيح لك حفظ وإعادة زيارة المقالات التي تلفت انتباهك