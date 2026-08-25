JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:10 Tunis

ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8e1326287630.80176496_lgpmfqiokenjh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 23:10 قراءة: 1 د, 21 ث
      
نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أسطورة موسيقى الكانتري دوللي بارتون، معلنا عزمه إصدار أمر بتنكيس الأعلام لمدة أسبوع تكريما لها، بعد وفاتها عن عمر ناهز 80 عاما.


وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن وفاة بارتون تمثل «خسارة حقيقية لملايين الأشخاص»، مشيدا بمسيرتها الفنية، ومؤكدا أنها كانت «واحدة من أعظم مغنيات موسيقى الكانتري على الإطلاق».


وأعلن ابن شقيقها برايان سيفر وفاة بارتون يوم الثلاثاء، فيما لم يتضح على الفور سبب الوفاة. وكانت المغنية قد أشارت في آخر مقابلة لها نشرتها مجلة «بيبول» يوم الجمعة الماضي إلى أنها مرت بفترات صعبة على مستوى صحتها.


وخلال العام الماضي، ألغت بارتون عددا من عروضها وظهوراتها، في حين كانت قد فقدت زوجها كارل دين في مارس من العام الماضي.

ورغم متاعبها الصحية، أكدت بارتون أنها لا تزال تعمل وأن لديها أهدافا تسعى إلى تحقيقها، من بينها تطوير «عروض أفاتار» للجمهور.

وعُرفت صاحبة أغنيتي «Jolene» و«9 to 5» بابتعادها عن السياسة وحرصها على عدم الانخراط في الاستقطاب السياسي، مؤكدة في مناسبات عدة أن لديها معجبين من مختلف الاتجاهات السياسية.

وكانت بارتون قد رفضت مرتين وسام الحرية الرئاسي، وهو من أعلى الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، موضحة أن ظروفها العائلية والصحية حالت دون قبولها في مناسبتين سابقتين.

وسرعان ما توالت رسائل الرثاء والتكريم عقب إعلان وفاتها، إذ نعتها شخصيات سياسية وفنية، من بينها السيناتورة الجمهورية عن ولاية تينيسي مارشا بلاكبيرن، التي عبّرت عن حزنها لرحيل بارتون، ووصفتها بأنها شخصية أيقونية أحبت ولايتها وبلادها.

وتعد دوللي بارتون واحدة من أبرز رموز موسيقى الكانتري الأمريكية، وقد ارتبط اسمها بولاية تينيسي التي تنحدر منها، كما امتدت مسيرتها الفنية إلى الغناء وكتابة الأغاني والتمثيل والعمل الخيري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335056

babnet

كل الأخبار...

23:10 - ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون
23:09 - يوم سمّامة في القمة العالمية ..مقاومة التصحر ليست قضية بيئية فحسب بل قضية ثقافية وتربوية ايضا
22:50 - الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة
22:26 - وزارة السياحة: تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط
21:33 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي
21:07 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد بين العاشرة ليلا ومنتصف الليل
20:18 - إصدار خاص للمركز الوطني للتوثيق من نشريته المجمّر ينبش في الذاكرة لاستعادة شذرات من مسيرة المرأة التونسية
20:18 - الحزب الدستوري الحرّ: فاجعة بنقردان تستوجب تحركا عاجلا لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية
19:48 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الفرنسي صفر-3
19:41 - مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 أوت 2026 | 12 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
19:00
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet37°
27° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
45°-28
46°-32
45°-33
40°-30
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio