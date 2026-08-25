ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أسطورة موسيقى الكانتري، معلنا عزمه إصدار أمر بتنكيس الأعلام لمدة أسبوع تكريما لها، بعد وفاتها عن عمر ناهزوكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن وفاة بارتون تمثل «خسارة حقيقية لملايين الأشخاص»، مشيدا بمسيرتها الفنية، ومؤكدا أنها كانت «واحدة من أعظم مغنيات موسيقى الكانتري على الإطلاق».وأعلن ابن شقيقهاوفاة بارتون يوم الثلاثاء، فيما لم يتضح على الفور سبب الوفاة. وكانت المغنية قد أشارت في آخر مقابلة لها نشرتها مجلة «بيبول» يوم الجمعة الماضي إلى أنها مرت بفترات صعبة على مستوى صحتها.وخلال العام الماضي، ألغت بارتون عددا من عروضها وظهوراتها، في حين كانت قد فقدت زوجهافي مارس من العام الماضي.ورغم متاعبها الصحية، أكدت بارتون أنها لا تزال تعمل وأن لديها أهدافا تسعى إلى تحقيقها، من بينها تطوير «عروض أفاتار» للجمهور.وعُرفت صاحبة أغنيتيبابتعادها عن السياسة وحرصها على عدم الانخراط في الاستقطاب السياسي، مؤكدة في مناسبات عدة أن لديها معجبين من مختلف الاتجاهات السياسية.وكانت بارتون قد رفضت مرتين وسام الحرية الرئاسي، وهو من أعلى الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، موضحة أن ظروفها العائلية والصحية حالت دون قبولها في مناسبتين سابقتين.وسرعان ما توالت رسائل الرثاء والتكريم عقب إعلان وفاتها، إذ نعتها شخصيات سياسية وفنية، من بينها السيناتورة الجمهورية عن ولاية تينيسي، التي عبّرت عن حزنها لرحيل بارتون، ووصفتها بأنها شخصية أيقونية أحبت ولايتها وبلادها.وتعدواحدة من أبرز رموز موسيقى الكانتري الأمريكية، وقد ارتبط اسمها بولاية تينيسي التي تنحدر منها، كما امتدت مسيرتها الفنية إلى الغناء وكتابة الأغاني والتمثيل والعمل الخيري.