سيدي بوزيد: تخصيص أكثر من 100 مصب للتصرف في مادة المرجين (مندوبيّة الفلاحة)

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تجاوز عدد المصبّات المخصّصة للتصرف في مادة المرجين بولاية سيدي بوزيد حوالي 100 مصب، منها مصبان تمت تهيئتهما حسب المواصفات البيئية بمعتمديتي سيدي علي بن عون (50 ألف متر مكعب) وبئر الحفي (7500 متر مكعب)، ومصب مهيأ خاص (3600 متر مكعب)، حسب معطيات تحصلت عليها "وات" من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.





ويقدّر إفراز مادّة المرجين خلال هذا الموسم بـ200 ألف متر مكعب، يمكن استغلالها لفرش حوالي 1415 هكتارا بعد أن أثبتت اغلب البحوث جدوى استعمال مادة المرجين كمخصب للتربة في كل الزراعات وخاصة الأشجار المثمرة.



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وتضمّ ولاية سيدي بوزيد 112 معصرة 7 منها تقليدية، و6 ذات ضغط عالي، و99 معصرة مسترسلة تصل طاقة تحويلها في اليوم إلى 5508 طنّا، وقد شهد إنتاج الزيتون بها تطورا هاما خلال السنوات الماضية من 150 ألف طن موسم 2021-2022 إلى 310 آلاف طن هذا الموسم، مع تضاعف إنتاج الزيت من 33 ألف طن موسم 2021-2022 إلى 62 ألف طن هذا الموسم، وذلك نتيجة ارتفاع عدد أشجار الزيتون بالولاية الذي بلغ 17.27 مليون شجرة على مساحة 290560 هكتارا أي ما يمثل 63 بالمائة من المساحة المحترثة.