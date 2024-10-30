بن عروس: استكمال الدراسات الفنية لمشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالقصيبي بمرناق في انتظار الإعلان قريبا عن طلب العروض

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من المنتظر ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالقصيبي التابعة لمنطقة الخليدية من معتمدية مرناق بولاية بن عروس وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع.

ووفق ما أفاد به "وات" المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، المنذر الرباعي، فان مكوّنات المشروع تشمل إعادة تهيئة لكامل شبكة المنظومة المائية بالقصيبي من خلال تجديد شبكة الري، ومدّ قنوات المياه على طول 50 كيلومترا، وبناء خزانين اثنين ومحطة ضخ، وتحويل الإشراف على هذه المنظومة بعد الانتهاء من اعادة تهيئتها من المجمع المائي بالقصيبي إلى الإشراف المباشر للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

وسيمكّن المشروع، البالغة كلفته الجملية حوالي 15 مليون دينار، من انتظامية على مستوى توزيع المياه بكامل الشبكة التي تعاني من عدة صعوبات مرتبطة باهتراء المنظومة القديمة، وبالطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تعيق انتظامية التزويد لوجودها في منطقة مرتفعة، الى جانب صعوبات أخرى ترتبط بالمجمع المائي المشرف عليها.

وقامت المصالح الفنية لدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلال الايام القليلة الماضية، في إطار الاستعداد لإنجاز مشروع تهيئة المنظومة المائية بالقصيبي وإحالتها للشركة الوطنية واستغلال المياه، بزيارة ميدانية لحضيرة أشغال الدراسة الجيوتقنية لمواقع إنشاء الخزانات التي انطلقت يوم 16 اكتوبر المنقضي.



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يذكر أنه في إطار استكمال برنامج ربط التجمعات السكنية وخاصة البعيدة منها بشبكة الماء الصالح للشراب، وتلبية لحاجة متساكني هذه المنطقة في التزود بمياه الشرب، تم تدعيم منظومة التزوّد بالمياه منطقة القصيبي، خلال سنة 2020، ببئر عميقة ساهمت في تزويد تجمّع سكني يضم حوالي 640 عائلة، وأكثر من 3200 ساكن بالماء الصالح للشرب.