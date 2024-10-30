تواصل منافسات المسابقة الوطنية في الروبوتيك بالمركب الشبابي بمنوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67221bae6c62e4.00378506_fgionqhlmkjpe.jpg width=100 align=left border=0>

بمشاركة 48 شابا وشابة من مختلف جهات الجمهورية، تتواصل بالمركب الشبابي بمنوبة منافسات المسابقة الوطنية في الروبوتيك "الهاكثون" التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة تحت اشراف الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة منذ الاثنين وطيلة أربعة أيام.



وتشمل التظاهرة العلمية التي يشرف عليها خمسة إطارات شبابية بالجهة، بالتعاون مع نادي ديسكفري جونيور ونادي الروبوتيك بالمعهد العالي لفنون الملتيميديا بجامعة منوبة، مجالات الإبداع والابتكار والتجديد، وتنمية مهارات وقدرات الشباب والمواطنة والمشاركة المسؤولة في الحياة العامة وفق تصريح رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية عبد الباسط شمام.





...



وتعمل المسابقة، التي يتنافس فيها شابين عن كل ناد من نوادي دور الشباب الناشطة في مجال الروبوتيك طيلة 48 ساعة من البرمجة المتواصلة، على تحقيق اهداف ذكية تتمثل في إنتاج عدد 3 مشاريع روبوتيك بمواصفات جيدة، مع اكتشاف مواهب شبابية متميزة في مجال الروبوتيك، فضلا عن تنمية وتطوير مهارات الشباب في مجال البرمجيات والروبوتيك والذكاء الاصطناعي وتحفيز الشباب على الابداع والتميّز في مجال الثقافة العلمية والتقنية مع خلق اطر للترفيه والاستمتاع بالوقت الحر للشباب.

وينضوي تنظيمها، وفق شمام، في إطار العمل على تجسيم توجّهات وزارة الشباب والرياضة الرّامية الى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية في الأوساط الشبابية وتطوير قدرات الشبان الناشطين في نوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي بمؤسسات الشباب وتجويد مهاراتهم في تقنيات البرمجة.

يذكر ان المسابقة تندرج ضمن برنامج من بين خمسة برامج وطنية سيتم تنفيذها خلال عطلة منتصف الثلاثي الأول اعطى اشارة انطلاقها مندوب الشباب والرياضة رياض عزيز وممثلو الادارة العامة للشباب.