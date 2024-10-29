المنستير تحتضن منافسات البطولة الدولية للكيوكوشنكاي بمشاركة 320 لاعبا من 20 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6721207c3d9445.46043873_niomehqlfpgkj.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية تحت إشراف الاتحاد العالمي للعبة البطولة الدولية للكيوكوشنكاي والتربص الدولي المفتوح للفنون الدفاعية في المنستير من 8 الى 10 نوفمبر.



ويشارك في البطولة الدولية 320 لاعبا من 20 دولة وهي تونس والجزائر، وليبيا، والمغرب، ومصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وناميبيا، وزمبيا، وغينيا، والكونغو بارازافيل، ومالي، والعراق، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وكردستان، وروسيا، وتركيا، وبولونيا، وبريطانيا وفق ما أفاد اليوم خلال ندوة صحفية بالمنسير طه بقة رئيس الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية مبينا أنّ مستوى البطولة سيكون قويا فنيا في ظل مشاركة عناصر متميزة من ذلك منتخب جنوب أفريقيا الذي سيشارك بافضل لاعبيه.





...



وأوضح أنّ هذه البطولة الدولية في اختصاص الكوميتي كيوكوشنكاي وهي مفتوحة لجميع الأصناف أصاغر وأواسط وآمال وآكابر وقدماء من الذكور والإناث بحسب الموازين المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للكيوكوشنكاي

وأكد أنّ من أهداف هذه الدورة تنظيم بطولة العالم لسنة 2025 في تونس إلى جانب تطوير رياضة الكيوكوشنكاي في تونس على المستوى الفني والتحكيمي خاصة أنّ تونس حققت في ناميبيا في هذه الرياضة نجاحا على المستوى الفني والتحكيمي والهيكلي والاشرافي وحصدت 8 ميداليات من بينها 6 ذهبية.

وأضاف أنّ هذه التظاهرة الرياضية لها أبعاد سياحية وثقافية وأنّهم يسعون من خلالها إلى الترويج للوجهة التونسية والتعريف بالثقافة التونسية.

ويشارك في التربص الدولي للفنون الدفاعية في الفترة 7-10 نوفمبر 2024 في حدود 1700 لاعب.

ومن جهته أفاد الحبيب البريكي المدير الفني بالجامعة التونسية أنّ 150 لاعبا من تونس و170 لاعبا أجنبيا يشاركون يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في قاعة محمّد مزالي في تصفيات البطولة الدولية إلى جانب 90 حكما.

ويشارك يوم الجمعة 8 نوفمبر 250 مدربا في تربص خاص بمعلم قصر الرباط الأثري، ويوم السبت 9 نوفمبر القادم 150 حكما في تربص حول التحكيم الدولي تحت إشراف شيهان الكسندر بيشكونوف رئيس الاتحاد العالمي للكيوكوشنكاي.

وتنظم الحصص التدريبية لجميع الاختصاصات يومي الجمعة 8 و9 نوفمبر 2024 في شواطئ المنستير مع حصة استعراضية للتربص الكبير بملاعب التنس بجزيرة الغدامسي بالمنستير من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة السادسة مساء بمشاركة قرابة 1700 لاعب حسب الحبيب البريكي.

