اجتماع بهيئة الانتخابات حول تقدم تنفيذ مشروع تطبيقة الجوال "ماي ايزي"

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انتظم اليوم الثلاثاء اجتماع بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشرف عليه رئيسها فاروق بوعسكر، خصص لاستعراض مختلف المراحل التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مشروع تطبيقـة الجوال "ماي ايزي/ My ISIE " والجغرفة الرقمية والتي تعتزم الهيئة وضعها على ذمة العموم



وتهدف التطبيقة ، وفق بلاغ للهيئة، إلى تسهيل عمليات التسجيل والتحيين و تزويد الناخبين بكافة المعلومات الخاصة بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب مراكز الاقتراع من الناخبين حسب عناوينهم الفعلية.





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وشدد رئيس الهيئـة على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لإنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال بعد استكمال كافة محتوياته و محاوره و التأكد من توفر كل شروط السلامة المعلوماتيـة فيه



وتقرر في هذا السياق تخصيص اجتماع أسبوعي كل يوم ثلاثاء لمتابعة التقدم الحاصل في إنجاز هذا المشروع و التعجيل بختم اشغاله لوضعه على ذمة المواطنين في اقرب الاجال وتمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة و المعلومات و المعطيات المتوفرة في هذه التطبيقة.







