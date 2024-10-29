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الدورة 32 من الملتقى الوطني لأوفى المطالعين اليوم وغدا في المهدية

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 13:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تستضيف مدينة المهدية يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أكتوبر فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من الملتقى الوطني لأوفى المطالعين، الذي تنظمه إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة الجهوية بالمهدية.

وينطلق برنامج هذه التظاهرة اليوم بتنظيم عرض مسرحي بعنوان "حكاية مريم"، من تقديم أطفال نادي الممثل الصغير بالمكتبة الجهوية بالمهدية، تليه مداخلة علمية بعنوان "العائلة الحاضنة الأولى للترغيب في المطالعة". كما سيكون رواد المكتبة على موعد مع ورشة "مهارات التربية المتوازنة وبناء العادات الإيجابية" من تأطير فضيلة الحجلاوي، ولقاء حواري مع أوفى المطالعين بعنوان "حكايتي مع الكتاب " من تأطير شادية كمون.

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ويتضمن برنامج اليوم الثاني استضافة للكاتب محمد عيسى المؤدب تحت عنوان "تجربة الكاتب ومسيرة نجاح".

وتختتم فعاليات هذا الملتقى بتتويج الفائزين (10 عن فئة الأطفال، 10 عن فئة الشباب و10 عن فئة الكهول و3 عائلات) كما سيتم تكريم 3 مكتبات عمومية حققت أعلى نسب اشتراكات.



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