قفصة: تدشين شركة أهلية محلية للصناعات التقليدية والسياحة البيئية بمعتمدية بلخير

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دشنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله، اليوم الاثنين بولاية قفصة، الشركة الأهلية المحلية للصناعات التقليدية والسياحة البيئية "صنعة أجدادي" بمعتمدية بلخير، وذلك بحضور ممثلي عدد من الإدارات الجهوية ووالي الجهة سليم فروجة.



وأفادت كاتبة الدولة أن تأسيس شركة أهلية محلية للصناعات التقليدية يعد نجاحا جديدا لولاية قفصة، باعتبار أن الصناعات التقليدية تمثل رافدا من روافد التنمية الشاملة في تونس لما لها من مساهمة كبيرة إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتكرس الهوية الوطنية التونسية.

وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الشركة الأهلية سيساهم في تنشيط الحياة الثقافية وفي المجال وكذلك المنطقة، داعية في هذا السياق إلى ضرورة أن تنفتح المناطق الداخليه أكثر على القطاع السياحي دون الاقتصار السياحي دون الاقتصار على قطاعات الفلاحي والفسفاط والصناعة.



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وقالت جيب الله إن هناك توجه نحو تدشين 30 شركة أهلية مع موفى سنة 2024، مؤكدة ان وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على دعم الشركات الأهلية بكامل ولايات الجمهورية خاصة وأن هناك اشكاليات تعترض عمليات تأسيسها ومنها المرتبطة بالتشريع والتي تتطلب تنقيح النصوص وأخرى إدارية تم تجاوزها.

وتنتج الشركة الأهلية "صنعة أجدادي" ببلخير صناعات تقليدية تشمل بالخصوص التحف و"المرڨوم" والزرابي والخزف، وتوفر 50 موطن شغل، في انتظار أن يتم الترفيع في الطاقة التشغيلية لها مستقبلا لتصل إلى 100 موطن شغل، حسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية المحلية، الشريف خضر.

وأضاف إن الشركة الأهلية ستساهم في الترويج للمنتوجات التقليدية بالمنطقة والتعريف بها خاصة، كاشفا أنه من المبرمج ابرام اتفاقيات مع دول أوروبية وافريقية لتسويق منتوجاتها.