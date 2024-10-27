سوسة تحتضن من 27 أكتوبر الى 3 نوفمبر البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 الى 20 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b95031a1a82c6.62329655_eilnhpofgmkqj.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت مساء اليوم الاحد بمدينة سوسة فعاليات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 الى 20 سنة ذكورا واناثا التي تنظمها الجامعة التونسية للعبة الى غاية يوم 3 نوفمبر القادم.



وأوضح رئيس الجامعة التونسية للشطرنج سفيان المجدوب في تصريح ل"وات" ان هذه البطولة العربية تشهد مشاركة 225 لاعبا ولاعبة من الفئات العمرية من 8 الى 20 سنة من تونس ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والامارات العربية المتحدة وقطر والأردن وفلسطين وموريتانيا ومصر واليمن والعراق مشيرا الى تقلص عدد المشاركين من فلسطين وسوريا ولبنان بسبب ظرف الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط.

وأضاف ان هذه البطولة ستعطي للفائز بها دفعا قويا وتؤهله لمناصب متقدمة في سلم تصنيف اللاعبين حيث يمكن للمتوج من الفئة العمرية دون 20 سنة ان يتحصل على لقب أستاذ دولي كبير.



...



وأشار سفيان المجدوب الى ان فعاليات هذه البطولة العربية للشطرنج تبث مباشرة على كل مواقع الشطرنج المعروفة في انحاء العالم من خلال تجهيز قاعة المسابقات برقعات شطرنج الكترونية معربا عن فخر المنظمين باجماع كل ضيوف هذه البطولة على الإشادة بالمستوى العالي والمرموق لهذه التظاهرة الرياضية الفكرية التي ستساهم في زيادة حظوظ تونس لاستضافة بطولات دولية ومتوسطية وافريقية منتظرة.

ولفت رئيس الجامعة الى ان المكتب الجامعي للشطرنج يعتزم تنفيذ مشروع تربوي رياضي طموح تم اقتراحه على وزارة التربية يتمثل في ادخال رياضة الشطرنج الى المؤسسات التربوية موضحا ان المشروع سينطلق بتكوين المعلمين وتدريبهم على رياضة الشطرنج ليقوموا بدورهم بتعليمها لتلاميذ التحضيري في اطار حصتي التنشيط الفكري الأسبوعية.