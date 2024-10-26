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ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-صفر على ريال مدريد

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية من الأهداف‭ ‬ في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 4-صفر على مضيفه ريال مدريد في مباراة قمة مثيرة بالبطولة الإسبانية لكرة القدم اليوم السبت.

وهيمن ريال على مجريات الأمور في بداية المباراة لكنه لم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف بعدما أهدر العديد من الفرص قبل أن يخيم الصمت على ملعب سانتياغو برنابيو عندما سجل ليفاندوفسكي ثنائية سريعة من هجمتين مرتدتين سريعتين في الدقيقتين 54 و56.

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ورغم مساعي ريال مدريد لتقليص الفارق، حسم برشلونة الفوز بهدفين آخرين من هجمتين مرتدتين سريعتين سجل من أولاهما الأمين جمال (17 عاما) في الدقيقة 77 ليصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة القمة قبل أن يختتم رافينيا التسجيل بلمسة متقنة في الدقيقة 84.

وأحكم برشلونة قبضته على صدارة الليغا برصيد 30 نقطة بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب وتسع نقاط أمام فياريال في المركز الثالث.




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