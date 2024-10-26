"نيابوليس ايكس" تجربة فريدة للغوص في تاريخ الموقع الاثري باعتماد الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي

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عاش المشاركون في فعاليات اليوم الترويجي للموقع الاثري نيابوليس بنابل اليوم تجربة فريدة اكتشوا من خلالها وجها جديدا للموقع الاثري الذي يضم بالخصوص مصنع السمك لانتاج " القاروم" وفيلا الحوريات من خلال زيارة افتراضية اعتمدت الدمج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي واطلق عليها المنظمون اسم " نيابوليس ايكس".



"نيابلويس ايكس" هو ثمرة تعاون بين مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وجمعية " كرياتاك" لتكنولوجيا الابداع والمؤسسة الناشئة " ايدوك ارت" المحتضنة من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في اطار برنامج التمويل العمومي للجمعيات الذي يشجع انتاج مضامين ثقافية رقمية ابداعية مبتكرة تثمن التراث التاريخي والابداعي للبلاد التونسية.



"نيابلويس ايكس" هو ثمرة تعاون بين مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وجمعية " كرياتاك" لتكنولوجيا الابداع والمؤسسة الناشئة " ايدوك ارت" المحتضنة من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في اطار برنامج التمويل العمومي للجمعيات الذي يشجع انتاج مضامين ثقافية رقمية ابداعية مبتكرة تثمن التراث التاريخي والابداعي للبلاد التونسية.

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واشارت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق في تصريح لوكالة "وات" بالمناسبة الى مشروع " نيابوليس ايكس" يتنزل في اطار العمل على دفع المبادرات المجددة التي تعتمد احدث التكنولوجيات الرقمية والهادفة لتثمين التراث التاريخي المادي واللامادي لتونس.

ونوهت من جهة اخرى بثمرة التعاون بين المركز وجمعية "كرياتاك" وما ساهم به المشروع في فتح الباب امام مجموعة هامة من الشباب المبدع في عالم التكنولوجيات الرقمية والمؤسسات الناشئة لانجاز مختلف مكونات مشروع "نيابوليس ايكس" الذي يقدم رؤية جديدة ومجددة تكنولوجيا وابداعيا تثمن المواقع الاثري وتساهم في مزيد تقريبها من الزائر والمهتم بتاريخ المواقع الاثرية.

وكشفت من جهة اخرى ان "نيابوليس ايكس" سينزل على موقع وكالة احياء التراث باعتبارها المكلفة باستغلال المواقع الاثرية وسيكون متاحا لزوار الموقع لاكتشاف الموقع الاثري نيابوليس مبرزة ان التعاون مع الجمعيات لتثمين تاريخ المواقع الاثرية والذي شمل في مشاريع سابقة مدينة تونس ورباط سوسة وجزيرة جربة سيتواصل في مشاريع ابداعية ثقافية مجددة اخرى لتثمين عديد المواقع الاثرية التونسية.

واشارت رئيسة جمعية "كرياتاك" لتكنولوجيا الابداع سمية شلبي من جهتها الى ان العرض الاول اليوم لمشروع " نيابوليس ايكس" ياتي تتويجا للتعاون مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي والذي فتح الباب امام مجموعة هامة من الشباب ومؤسسة ناشئة لينخرطوا في انجاز مشروع متكامل يثمن الموقع الاثري نيابوليس عبر توظيف احدث التكنولوجيات الرقمية والذي يوفر للزائر فرصة لعيش تجربة افتراضية تعيد احياء الموقع وتثمن مكوناته وما عرفه من عادات في انتاج مرق السمك المصبر "القاروم" والتي كانت ركيزة لحركية اقتصادية وتجارية كبيرة في العهد الروماني وفي افريقيا البروقنصلية بنيابوليس.

وابرزت ان " نيابوليس ايكس" يحيل على مفهوم التجربة وهو رحلة افتراضية في تاريخ الموقع الاثري باعتماد الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتمكن الزائر من التعرف على خصوصيات الموقع من خلال جولة بمرافقة شخصية افتراضية "افاتار" تروي قصة مصنع موالح السمك وتصبير وانتاج مرق السمك المصبر "القاروم" الذي كان من ابرز مميزات الطعام الروماني وزيارة فيلا الحورويات بعد اعادة بنائها افتراضيا ومن خلال العاب فيدو رقمية تعرف بكيفية تصبير السمك واخرى تثمن ما توفر من اثار خلال التجوال بفضاء الحوريات.