انطلاق العطلة المدرسية ووزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بقواعد الجولان

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دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق، في بلاغ بمناسبة نهاية الدّرُوس اليوم السبت وانطلاق عُطلة نصف الثلاثي الأوّل للسّنة الدّراسيّة 2024/2025، إلى الالتزام بتطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرُوريّة، وذلك اعتبارا للكثافة المُروريّة التي يُمكنُ أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطرقات والمحاور الكُبرى.



وأكدت الوزارة ضرورة استعمال حزام الأمان والسّياقة المُتزنة وعدم تجاوز السّرعة المُحدّدة وتجنب السّياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والمُمتلكات، فضلا عن تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة وعدم نقل ركّاب على متن وسيلة غير مُعدّة للغرض.





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كما دعت الوزارة مُستعملي الطريق، وبصفة استثنائيّة قاصدي مدينة حمام الأنف والوطن القبلي والقادمين من العاصمة عبر المدخل الجنُوبي في ظلّ تواصل أشغال التهيئة به، إلى استعمال مُحوّل المركب التجاري " أزور سيتي" ثمّ مُحوّل المدينة الرّياضيّة أو الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك غدا الأحد من السّاعة السادسة صباحا إلى السّاعة الرابعة بعد الزوال.



وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمّ تسخير كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة الضّرُوريّة لإرشاد مستعملي الطريق ومُساعدتهم، كما يُمكنُ عند الضرُورة الاتصال على الأرقام 71.342.787 و71.343.201.