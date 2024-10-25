قفصة: تقدّم أشغال مشروع تطهير مدينة المظيلة وحي عمر بن سليمان وحي الشيحي بمعتمدية القصر بنسبة 95 بالمائة

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شارفت أشغال مشروع تطهير مدينة المظيلة وحيّ عمر بن سليمان وحي الشيحي من معتمدية القصر من ولاية قفصة على الإنتهاء، حيث بلغت نسبة تقدمها 95 بالمائة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي الصالح.



وأبرز الصالح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عناصر المشروع، البالغة كلفته 25 مليون دينار، تتضمن تركيز قنوات لتصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار على طول 40 كلم، وإنشاء 4 محطّات ضخّ، بالإضافة إلى مدّ سلاسل لتحويل المياه المُستعملة إلى محطّة التطهير الواقعة بمنطقة العقيلة بقفصة الجنوبية.

وأضاف أنّ هذا المشروع سيساهم في تحسين الربط بشبكات تصريف المياه المستعملة بمعتمديتي المظيلة والقصر، والقضاء على المصبّات والنقاط السوداء ومنها المصبّ النهائي للمياه المستعملة بوادي المالح ومصبّ المياه بالمظيلة، كما سيُمكنّ من تعميم الربط بشبكة التطهير بحيّ عمر بن سليمان وحي الشيحي بالقصر بنسبة 100 بالمائة، ومن الترفيع من نسبة التغطية بشبكات التطهير بالمظيلة من 10 بالمائة حاليا إلى حدود 90 بالمائة.



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يذكر أنّ أشغال هذا المشروع قد توقّفت لفترة إلى حين كهربة محطّات الضخّ الخاصّة بسلسلة تحويل المياه المستعملة إلى محطّة التطهير بالعقيلة إنطلاقا من المظيلة وحيّي عمر بن سليمان والشيحي بالقصر، علما أنّ محطة الضخ الرئيسية ستدخل رسميا حيز العمل خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، وفق نفس المصدر.