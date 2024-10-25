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سيكون الجمهور على موعد مع ثمانية عروض مسرحية متنوعة في الدورة 28 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير التي ستقام من 26 أكتوبر الجاري 2 نوفمبر 2024 .



وتقام هذه التظاهرة ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ومركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.





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وتفتتح العروض مساء السبت 26 أكتوبر بمسرحية "برضاك" إخراج الأسعد الصلعاني وإنتاج المسرح الوطني. ويواكب الجمهور يوم الأحد 27 أكتوبر مسرحية "الهروب من التوبة" للمخرج عبد الواحد مبروك وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، ويوم الإثنين 28 أكتوبر "روضة العشاق للمخرح معز العاشوري وإنتاج شركة بروفا.

ويقدم مسرح الأوبرا بتونس الثلاثاء 29 أكتوبر مسرحية "1114" للمخرج معز القديري، والمسرح الوطني التونسي بالشراكة مع مركزي الفنون الدرامية والركحية بالكاف وزغوان، ويوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري مسرحية "رقصة سماء" للمخرج الطاهر عيسى بن العربي.



ويكون عشاق الفن الرابع مجددا يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري مع مسرح الأوبرا ومسرحية "البخارة" للمخرج صادق الطرابلسي. ويواكب الجمهور يوم الجمعة 1 نوفمبر مسرحية "اعتراف" للمخرج محمّدي علي سعيد وإنتاج شركة رؤى بالقلعة الكبرى. وتختتم العروض المسرحية السبت 2 نوفمبر بالعرض المسرحي "عطيل وبعد" للمخرج حمادي الوهايبي وإنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات.

ويشرف على مناقشة العروض المسرحية ثلة من المسرحيين وهم على التوالي كل من المسرحي الكبير كمال العلاوي، وخالد شنان، ومحمود العوادي، وطلال أيوب، وفوزي اللبان، وعمر بسباس، وبديع القربي، وسفيان شبيل.



ويشمل البرنامج الموازي يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري في ساحة الفنون بالمنستير أمسية ترويجية للدورة 28 للمهرجان على الساعة الخامسة مساء مع عرض للدمى العملاقة للجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفيه، وعرض لماجورات قصر هلال.

ويقدم الفنان يوسف بوهلال مع حمزة الصالحي عرضا موسيقيا يوم السبت المقبل في ساحة المركب الثقافي.



وأكد فوزي اللبان مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير اليوم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أهمية محتوى البرنامج وثرائه، معتبرا أن الدورة متميزة على مستوى العروض المسرحية التي كان اختيارها هادفا، مشيرا إلى ندوة يوم غرة نوفمبر حول " السينوغرافيا : فن لصياغة الفضاء المسرحي"، والتربص التكويني حول التقنيات الحديثة واستعمالاتها في سينوغرافيا العرض المسرحي" تأطير الأستاذ حسّان السلامي الذي يتواصل من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري لفائدة نوادي المسرح بدور الثقافة وتلاميذ البكالوريا من معهد الفنون. وسيقع خلاله مناقشة مشاريعهم.

وسيكتشف الجمهور من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 معرضا بعنوان "أقنعة: روح النخلة" وهي مصنوعة من خشب النخلة للفنان المسرحي حسن المري حسب فوزي اللبان.