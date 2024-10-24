قابس : انطلاق فعاليات الدورة 19 لأيام السينما المتوسطية بشنني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671a9505aa35c5.13870909_hgkfjpelqmion.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت الليلة الماضية بالمركب الشبابي " الشالة " بشنني فعاليات الدورة 19 لأيام السينما المتوسطية بشنني التي تتواصل الى غاية يوم 27 أكتوبر تحت شعار" الفيلم أنا ' الأرض أنا ' ان باقون على العهد ".

وسجل حفل افتتاح هذا المهرجان الذي تم تأثيثه بعرض فني وعرض فيلمين قصيرين، حضور عدد من الوجوه الفنية والثقافية وتم فيه بالخصوص تكريم الممثل عيسى الحراث.



وقد تضمن برنامج اليوم الثاني من هذا المهرجان حلقة نقاش حول "الثقافة والفنون في ظل أزمة المناخ وكيف نتخيل عالم الاحياء؟" وانطلاق فعاليات ورشة فن التمثيل بين السينما والمسرح التي يحتضنها المركز الثقافي الجامعي بقابس ويشرف عليها المسرحي فتحي العكاري.

وسجل حفل افتتاح هذا المهرجان الذي تم تأثيثه بعرض فني وعرض فيلمين قصيرين، حضور عدد من الوجوه الفنية والثقافية وتم فيه بالخصوص تكريم الممثل عيسى الحراث.وقد تضمن برنامج اليوم الثاني من هذا المهرجان حلقة نقاش حول "الثقافة والفنون في ظل أزمة المناخ وكيف نتخيل عالم الاحياء؟" وانطلاق فعاليات ورشة فن التمثيل بين السينما والمسرح التي يحتضنها المركز الثقافي الجامعي بقابس ويشرف عليها المسرحي فتحي العكاري.

...



كما تضمن برنامج هذا المهرجان تقديم عروض للافلام الموازية بساحة سد الرحى وعروض للافلام المشاركة في المسابقة الرسمية للافلام القصيرة والتي ترشح لها 12 فيلما.

ويتمحور موضوع الدورة الجديدة لأيام السينما المتوسطية بشنني حول " التغيرات المناخية " التلوث والموارد الطبيعية وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وهو محور تم اخياره ليكون موضوع مسابقة الأفلام القصيرة في هذا المهرجان.

وتشتمل الدورة 19 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني على مسابقة 72 ساعة لصناعة فيلم وعلى مسابقة لأحسن صورة اضافة الى مجموعة كبرى من العروض السينمائية وورشة تكوينية في التمثيل أمام الكاميرا وستقام بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.