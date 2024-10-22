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بنزرت: متابعة جهويّة ميدانيّة لمشروع وكالة الفحص الفني للعربات الخفيفة بمنزل بورقيبة

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 22:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
دعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اليوم الثلاثاء، المقاولات المكلفة بإنجاز مشروع وكالة الفحص الفني للعربات الخفيفة بمنزل بورقيبة إلى الإسراع باستكمال ما تبقي من اشغال بالجودة المطلوبة ووفق كراسات شروط وعناصر صفقة المشروع البالغة تكلفته 1.6 مليون دينار.
وأضاف، خلال زيارة عمل أداها لفضاء المشروع، أنّ كلّ مصالح الدولة اتّخذت الإجراءات المحمولة عليها، بما يستدعي إيفاء المقاولات بتعهداتها وتسليم المشروع في موفى شهر ديسمبر المقبل لمصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتأمين وظيفيته الكاملة وتخفيف الضغط على مركز الفحص الفني ببنزرت وتوفير خدمات راقية وسلسة لعموم المواطنين في المجال. لتسليم الفضاء
من جهته، تعهد المقاول المكلف، خلال زيارة المتابعة، التي واكبها عدد من الإطارت الجهويّة، بالانتهاء من انجاز بقية الاشغال المستوجبة في غضون شهرين.


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