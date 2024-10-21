قابس: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرّر تعليق الدروس في 4 معتمديات تحسّبا لأيّة أخطار قد تنجر عن التقلبات الجويّة المرتقبة

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قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقابس تعليق الدروس، بعد ظهر اليوم الاثنين، بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني بمعتمديات مارث، ودخيلة توجان، ومطماطة، ومطماطة الجديدة، وذلك توقيا من أيّة أخطار محتملة قد تنجر عن التقلبات الجوية المرتقبة بالجهة.



كما قرّرت، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، باشراف والي قابس رضوان نصيبي، البقاء في حالة انعقاد دائم، وكذلك الشأن بالنسبة للجان المحليّة بالمعتمديات.





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هذا ومثّل الاجتماع مناسبة للوقوف على استعدادات اللجنة الجهوية للتقلبات المنتظرة، وتمت دعوة أعضائها الى التحلي باليقظة، مع الجاهزية التامة للتدخل عند الحاجة بالنجاعة والفعاليّة اللازمتين.