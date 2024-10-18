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وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل بيومين إلى الجزائر

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 21:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يومي السبت والأحد القادمين (19 و20 أكتوبر الجاري) ، زيارة عمل إلى الجزائر، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

وستمثل هذه الزيارة، مناسبة يستعرض خلالها الوزير، مستجدات التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتنموية والطاقية والثقافية، والسبل الكفيلة بمزيد دفعها وتعزيزها. كما ستتيح تعميق سنّة التشاور السياسي والتنسيق الثنائي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

...

كما تأتي الزيارة، تجسيدا لما يحدو الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، من عزم موصول وإرادة راسخة للإرتقاء بمستوى العلاقات بين تونس والجزائر إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية.


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