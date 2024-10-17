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الخطوط التونسيّة: الفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 12:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قرّر مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة تجسيد الفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة، بحسب بلاغ أصدرته أمس، الإربعاء، بورصة تونس.

وتمّت تسمية الحبيب المكّي، في منصب رئيس إدارة الناقلة الوطنية، ومنتصر بانوني، كمكلف بالإدارة العامّة للشركة ذاتها.

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والجدير بالذكر أنّ هذا القرار اتخذه مجلس الإدارة في اجتماع عقده منذ يوم 2 أوت 2024.

من جهة أخرى أعلن بي هاش بنك عن قرار مجلس الإدارة بتعيين لطفي بن حمّودة، في منصب مدير عام بالنيابة، في اجتماعها يوم 16 أكتوبر 2024.


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