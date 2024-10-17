نادي الباطن السعودي يتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي

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أعلن نادي الباطن السعودي التعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي خلفا للبرتغالي روي الميدا.

وأورد نادي الباطن الناشط في بطولة الدرجة الأولى السعودية لكرة القدم على حسابه الرسمي في منصة "اكس" "الإدارة تُنهي إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي.. ناصيف البياوي مدربا للسماوي".

ويملك ناصيف البياوي صاحب الـ 46 عاما تجربة ثرية في عالم التدريب اذ أشرف على المقاليد الفنية لعدة فرق تونسية وعربية على غرار النادي البنزرتي والملعب التونسي والأولمبي الباجي ونادي المحرق البحريني ونادي الفجيرة الاماراتي ونادي القادسية ونادي الرائد السعوديين ونادي الخور والخريطيات القطريين.

وكان ناصيف البياوي في بداية هذا الموسم مدربا للاولمبي الباجي الذي قاده الى تحقيق اربعة انتصارات متتالية في بطولة الرابطة المحترفة الاولى وتصدر جدول الترتيب العام قبل حصول القطيعة بين الجانبين بشكل مفاجئ.