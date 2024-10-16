الرابطة 2 : التعادل السلبي يحسم مباراةالملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ المكنين

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حسم التعادل السلبي مباراة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ المكنين الذي اقيم اليوم الاربعاء بملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وفي ما يلي برنامج بقية مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي السبت 19 والاحد 20 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :



المجموعة الاولى



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الاربعاء 16 اكتوبر 2024

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين صفر-صفر



السبت 19 اكتوبر 2024

في ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة

في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى

ملعب مساكن

هلال مساكن - نادي حمام الانف

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - النجم الرادسي

ملعب المهدية

مكارم المهدية - النادي القربي



الاحد 20 اكتوبر 2024

في ملعب مقرين

جمعية مقرين - جندوبة الرياضية



الترتيب

1-الملعب الافريقي لمنزل بورقية 1 1

-سبورتينغ المكنين 1 1

3-جمعية اريانة 0 0

-امل حمام سوسة 0 0

-مستقبل وادي الليل 0 0

-مستقبل المرسى 0 0

-هلال مساكن 0 0

-نادي حمام الانف 0 0

-القلعة الرياضية 0 0

-النجم الرادسي 0 0

-مكارم المهدية 0 0

-النادي القربي 0 0

-جمعية مقرين 0 0

-جندوبة الرياضية 0 0



المجموعة الثانية

السبت 19 اكتوبر 2024

في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة

في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)

الملعب القابسي - امل جربة



الاحد 20 اكتوبر 2024

في ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال الرديف

في ملعب القصرين

مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي

في ملعب عقارب

كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة