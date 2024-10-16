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انقطاع ماء الشرب عن مدينة قرمبالية ومنطقة الخوين غدا الخميس من س7 الى س 16 - صوناد

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 17:44 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تسجل كل من مدينة قرمبالية ومنطقة الخوين، اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة السابعة صباحا من يوم غد الخميس، وذلك في إطار الأشغال المبرمجة لتدعيم الموارد المائية لمعتمدية قرمبالية، وفق ما افاد بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مساء الاربعاء.

وبين المصدر ذاته انه ينتظر استئناف تزويد المنطقتين المذكورتين انفا،بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال من نفس اليوم.

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