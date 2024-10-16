مشروع قانون المالية 2025 يتوقع عجزا بقيمة 9،8 مليار دينار في ميزانية الدولة للسنة ذاتها

وتقدّر موارد الدولة، وفق ما ورد بقانون المالية للسنة القادمة، الذّي حصلت (وات) على نسخة منه، أساسا، من العائدات الجبائية بنسبة 90 بالمائة (45،249 مليار دينار). كما تتكوّن هذه الموارد، أيضا، من العائدات غير الجبائية (4،429 مليار دينار) والهبات (0،35 مليار دينار) وهي لا تمثل على التوالي سوى 8،8 بالمائة و0،7 بالمائة من مجمل موارد الميزانية.