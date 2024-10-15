تصفيات كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: المنتخب المصري يفوز على موريتانيا و يضمن بطاقة العبور الى النهائيات

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ضمن المنتخب المصري لكرة القدم تأهله الى نهائيات كأس افريقيا للأمم المقررة العام المقبل بالمغرب اثر فوزه مساء اليوم الثلاثاء على مضيفه المنتخب الموريتاني بنتيجة هدف دون رد لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الافريقية.

وجاء هدف فوز المنتخب المصري في الدقيقة 85 عن طريق ابراهيم عادل.



وعلى ضوء هذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده الى 12 نقطة متصدرا بالعلامة الكاملة المجموعة الثالثة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب البوتسواني فيما يتقاسم المنتخب الموريتاني المركز الثالث مع منتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط وذلك قبل جولتين من نزول الستار على التصفيات.



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وضمنت الى حد الآن 7 منتخبات تأهلها رسميا الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025 وهي بوركينا فاسو والجزائر وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والسينغال دون اعتبار المغرب البلد المستضيف.

ويتأهل الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وعددها 12 باستثناء المجموعة الثانية التي يتأهل منها منتخب واحد مع المغرب المتأهل مسبقا الى النهائيات.