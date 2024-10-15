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حارس غابات يتعرض إلى طلق ناري من قِبل صياد عشوائي بمنطقة الجوى بمعتمدية سليانة الشمالية

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 18:53 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تعرّض حارس غابات تابع للإدارة الجهوية للغابات بسليانة، اليوم الثلاثاء، إلى طلق ناري من قِبل صياد عشوائي يحمل بندقية صيد غير مرخّصة بمنطقة الجوى من معتمدية سليانة الشمالية، وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات صبري الولاني.

وأضاف الولاني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحارس أصيب على مستوى الساق وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أنّ وضعه مستقر حاليا في انتظار إخضاعه إلى عملية جراحية.

...

وأوضح أن صورة الحادث تتمثّل في تفطّن حارس غابات أثناء عمله إلى أحد المخالفين يحمل بندقية صيد دون رخصة (صيد عشوائي)، وبمواجهته أطلق النار على الحارس ثمّ لاذ بالفرار، مؤكدا أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية فتحت بحثا في الغرض ولا تزال الأبحاث جارية.
يذكر أن موسم صيد الأرنب البري والحجل قد انطلق منذ أوّل أمس الأحد.


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